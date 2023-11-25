Глава держави та перша леді вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у заходах до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу.

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври президентське подружжя долучилося до молитви пам’яті жертв голодоморів в Україні.

У молитовному заході також узяли участь предстоятелі церков і духовні лідери релігійних організацій, військові капелани, військовослужбовці Сил безпеки та оборони України.

Також були присутні: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, командувачі та керівники військових і правоохоронних органів.

Після завершення молитви Глава держави, перша леді та представники військово-політичного керівництва й духовенства пройшли до Національного музею Голодомору-геноциду.

У ході також узяли участь: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Швейцарії Ален Берсе, Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, голови та члени іноземних парламентів, представники дипломатичного корпусу.

Під удари дзвона Президент України та перша леді встановили лампадки до монумента «Гірка пам'ять дитинства».