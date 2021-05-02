Глава держави у дискусії за участю президентів Естонії, Латвії, Литви та Польщі: Україна – потужна держава, яка тільки зміцнить Євроcоюз

﻿Європейський Союз має продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційних прагнень України, яка продовжує боротися за свою незалежність. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час дискусії «Щастя націй базується на справедливих законах, ефективність яких залежить від їхнього виконання», що відбулася у Варшаві.

У дискусії також взяли участь Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс.

«Нас треба бачити в ЄС як рівноправного та невід’ємного партнера», – зазначив Глава Української держави.

Президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що Європейський Союз може стати сильнішим після прийняття нових членів, оскільки розширення ЄС завжди робило його більш динамічним.

«Україна – потужна держава, яка тільки зміцнить Європейський Союз», – наголосив Володимир Зеленський.

Анджей Дуда зазначив, що ЄС має обговорювати механізми приєднання до свого складу тих держав, які оголосили про свої євроінтеграційні прагнення.

Президент України подякував європейським партнерам за підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

«Це дуже важливо сьогодні, коли анексована частина української території – наш півострів Крим, і коли у нас іде війна на сході. І це також війна у Європі, тому дуже важливо, щоб ми були разом», – наголосив він.

Президент Польщі акцентував на тому, що неможливо змиритися з фактом окупації українських територій. Він зазначив, що Польща привітала позицію Президента Литви Гітанаса Наусєди, який під час виступу в польському Сеймі заявив, що він ніколи не змириться з окупацією територій України. Очільник Литовської Республіки відзначив, що вірить у майбутнє України як члена ЄС.

Лідери держав зосередилися на покращенні механізмів демократії та систем справедливості, особливо з огляду на виклики, пов'язані з пандемією. Президент України розповів про заходи, до яких вдається українська влада, щоб допомогти населенню пережити карантинні періоди, а також розповів про ініціативи, спрямовані на повернення довіри суспільства до законів. Зокрема, вже підготовлено пакет законодавчих актів про народовладдя.

«Нам треба долучити українське суспільство до участі – не раз на п'ять років, коли обирають Президента чи парламент, а щомісяця, щотижня мати можливість завдяки різного рівня референдумам впливати на життя країни, на її вибір, на економіку», – наголосив Володимир Зеленський.