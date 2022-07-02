Глава держави у Києві зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, який відвідав нашу країну з візитом.

Як наголосив Глава Української держави, це перший візит керівника австралійського уряду до Києва за всю історію відносин двох країн.

«Звісно, всі ми хотіли б, щоб цей візит відбувся в мирний час і за інших обставин, однак ми цінуємо та вдячні за вашу присутність тут з нами у цей час війни Росії проти українського народу», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Ентоні Албенізі.

За словами Президента, Австралія підтримує Україну й міжнародне право та надає нашій державі вагому допомогу, серед іншого оборонну.

«Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем’єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги», – повідомив Володимир Зеленський і подякував голові австралійського уряду за підтримку.

Ключовими темами на переговорах у Києві були безпекова співпраця між Україною та Австралією і подальший захист свободи.

«Я поінформував пана Премʼєр-міністра про ситуацію на передовій, про наші можливості, технічне порівняння, протистояння окупантам. Маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Росії. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячний Австралії за тверду, незламну позицію в цьому питанні», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що своєю агресією проти України Росія створила глобальні загрози, які відчуваються в усіх регіонах світу. Тож сьогодні на зустрічі з Ентоні Албенізі було домовлено координувати зусилля задля подолання продовольчої кризи, яку РФ спровокувала блокадою українських портів.

Лідери також приділили увагу економічним викликам і необхідності посилити макрофінансову підтримку України. Президент подякував Прем’єр-міністру за розуміння українських потреб.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що в понеділок розпочне роботу міжнародна конференція в Лугано (Швейцарія), присвячена відбудові України.

«Обсяг робіт на вже звільнених територіях справді колосальний. А належить звільнити ще понад 2 тисячі населених пунктів на сході та півдні України. Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проекту», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Австралії наголосив, що його візит демонструє солідарність між австралійським і українським народами в часи жорстокої агресії проти України з боку Росії, яка не була спровокована і яка відбувається з порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Ентоні Албенізі розповів, що під час відвідання Бучі, Ірпеня та Гостомеля побачив на власні очі руйнування цивільних об’єктів і брутальні порушення прав людини внаслідок цієї аморальної війни.

«Австралія готова продовжувати надавати підтримку Українській державі і її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо», – заявив він.

Голова уряду Австралії повідомив, що його країна збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть іще 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту нашої держави.

Ентоні Албенізі також розповів про готовність долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

«Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну», – сказав він.

Прем'єр-міністр Австралії наголосив, що сьогоднішній візит є початком потужних двосторонніх відносин.