Глава держави у Маріуполі: Мета новітнього війська України – примножувати славетні традиції Запорозької Січі та мислити ширше стереотипів

Під час відвідання Маріуполя Донецької області Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисників і захисниць України та вручив державні нагороди.

«Зараз я перебуваю тут, на сході України, у місті Маріуполі. У його історії, як і в історії багатьох міст нашого українського Донбасу, є щонайменше три дуже важливі дати: 10 вересня 1943 року, коли Маріуполь звільняли наші діди й прадіди. 13 червня 2014 року, коли місто звільняли їхні онуки та правнуки. І 14 жовтня кожного року, коли й діди, і онуки, і загалом сотні тисяч найкращих синів і доньок нашої рідної Батьківщини святкують професійне свято – День захисників і захисниць України», – сказав Глава держави.

Президент нагадав, що, окрім Маріуполя, у 2014 році були звільнені від окупації Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Щастя, Лисичанськ та багато інших міст Донецької та Луганської областей і були збережені суверенітет і незалежність України.

«Тисячі героїв зробили цю важку й дуже важливу роботу ціною свого життя. І ми ніколи не забудемо кожного й кожну, хто загинув, захищаючи нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Глава держави нагадав слова німецького й французького історика Жана-Бенуа Шерера, який у своєму літописі описував запорозьких козаків так: «Виховані, як спартанці, і призвичаєні до війни, як римляни, вони, одначе, ніколи не прагнули до завоювання чужих земель. Лише до захисту своїх вівтарів і домашніх вогнищ. З чим вони ніколи не могли примиритися, так це з несвободою».

«Мета нашого новітнього війська України – наслідувати й примножувати славетні традиції Запорозької Січі», – зазначив Президент.

Водночас Глава держави закликав мислити ширше стереотипів і руйнувати штампи. Він наголосив, що захисники України – це не лише хоробрі кадрові українські військовослужбовці, чоловіки й жінки. Це, зокрема, і добровольці, які у 2014 році просто з Майдану рушили на схід боронити Батьківщину.

«Без «броників», але зі сталевим духом. У кросівках, футболках, хто в чому, хто як, без форми, але всі впізнавали один одного по очах, що були сповнені праведної злості від тієї несправедливості. Бажання й готовності захистити свою, українську, рідну землю від російської агресії хоч чим – хоч палицею, хоч голими руками», – сказав Президент.

Захисники України – це також волонтери, які 24/7 перебували на зв’язку й цілодобово турбувалися про те, щоб в українських військових на передових позиціях було необхідне, зауважив Глава держави.

«Волонтери – це окремий рід військ – сили з великим серцем», – додав він.

Величезну роль у захисті України, за словами Президента, відіграли й медики, медсестри й медбрати, які поїхали на фронт рятувати життя солдатів у страшних умовах війни.

«Скільки бійців завдяки їхній вчасній важливій допомозі не втратили кінцівки. Скільки завдяки їхній безкорисливій допомозі не втратили серце, не втратили віру в людей», – зауважив Володимир Зеленський.

«Наші захисники – це й наші журналісти. Ті, хто був вірним стандартам своєї професії. Хто називав війну війною. Захищав наш розум, нашу логіку, наше критичне мислення… Наші захисники – це музиканти, це актори та інші діячі культури, які з перших днів були на передовій, які захищали душу наших бійців. Давали щастя тим, кому завтра в бій, і може бути все», – зазначив Президент і висловив переконання, що це також давало мотивацію українським воїнам повертатися живими.

Українські захисники – це також наші юристи й дипломати, які з 2014 року воюють за Україну у правовому полі та на міжнародній арені. А також – військові капелани, які воюють з ворогом своєю молитвою, додав Глава держави.

Ще одним важливим родом військ, за словами Володимира Зеленського, є родини військових: діти, дружини, батьки.

«Про це неможливо забути. І це написано дитячою рукою на малюночку, який зробила твоя дитина. І з ним у нагрудній кишені бійці йдуть у бій. І це ваш найкращий оберіг», – сказав Президент.

«Це все наші захисники й захисниці. Скільки нас? Мільйони. І, перебуваючи сьогодні в районі проведення Операції об’єднаних сил, я дуже радий нагоді привітати всіх вас з цим великим державним святом – з Днем захисників і захисниць України», – додав він.

Володимир Зеленський запевнив, що Українська держава захищатиме людей, які захищають її.

«На суші, у воді, у повітрі, у кіберпросторі. Заради нас із вами, заради майбутнього. Заради миру. Заради майбутнього миру», – наголосив він.

Наостанок Президент також згадав гасла родів військ сил безпеки та оборони України, бо українці вже переконалися, що «разом точно краще, ніж окремо».

Крім того, Глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів, а також присвоїв вищі військові та спеціальні звання.

Володимиру Зеленському презентували Концепцію розвитку морської охорони Державної прикордонної служби України, що функціонує з червня 2019 року, та розповіли про плани оновлення корабельного й катерного складу, заплановані міжнародні проекти щодо розвитку інфраструктури морської охорони ДПСУ.