Глава держави у Вашингтоні провів зустріч з міністром оборони США

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю американських військовослужбовців унаслідок теракту в Кабулі.

«Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Голова Пентагону подякував за допомогу нашої держави у вивезенні людей з Афганістану.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна є й залишатиметься на одному боці зі Сполученими Штатами в захисті свободи та демократії.

Міністр оборони США привітав Україну з 30-річчям незалежності й запевнив, що США стоятимуть поруч з нашою країною, підтримуватимуть її суверенітет і територіальну цілісність, допомагатимуть у протидії російській агресії. Він також висловив підтримку прагнення України до набуття членства в НАТО.

Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань «Захід-2021».

Президент України та міністр оборони США також обговорили перспективи розвитку співпраці з метою протидії агресивній політиці Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні та гарантування свободи судноплавства в міжнародних водах.

«Ситуація у Чорному морі вимагає колективної безпекової відповіді», – сказав Володимир Зеленський.

Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі $60 млн, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Глава держави зазначив, що Сполучені Штати є надійним безпековим партнером, і подякував за незмінну підтримку в питаннях надання щорічної безпекової допомоги Україні.

Володимир Зеленський зауважив, що налаштований на реформування української оборонної промисловості та всебічно підтримує корпоратизацію оборонних підприємств.

Крім того, Президент подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і ветеранів. Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку США у розбудові мережі лікувально-реабілітаційних центрів для наших захисників.