Глава держави: Україні потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі

Україна з високим рівнем фаховості наших громадян є цінним партнером для НАТО та Європейського Союзу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в межах зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії в Києві.

«Ми не просимо, а говоримо про те, що нам здається, – ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Вважаю, що без України НАТО втрачатиме. Вважаю, що без України ЄС потроху послаблюватиметься», – зазначив Глава держави.

Водночас, за його словами, серед членів НАТО та Євросоюзу існують різні думки щодо місця України в цих об’єднаннях.

«Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, то не беріть Україну. Це навіть не про противагу Росії. Ми бачимо, хто потужний, які є імперії. У нас декілька імперій у світі. Хочеться, щоб ЄС залишився потужним і НАТО залишився суб’єктом, то (потрібні. – Ред.) такі країни, як Україна, – велика, територіально найбільша у Європі, потужна, яка пережила декілька воєн. Хочете таких міцних партнерів, то запрошуйте нас», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна готова до НАТО, зокрема зважаючи на високий рівень підготовки українських військових та інших фахівців.

«Реформи, які ми проводимо, вважаю, передусім потрібні нам. Не комусь – не НАТО, не ЄС, а потрібні нам, для наших людей. Але вони потрібні саме такі, які дають змогу людям жити легше, зміцнюватись економічно», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в Україні вже ухвалено низку законів, які запускають важливі реформи, але ці процеси не дуже активно висвітлюються на Заході, що викривлює уявлення про нашу країну і зміни, які в ній відбуваються.

«Ми будуємо нашу державу для нас і наших людей. Ми перейшли до нового етапу (відносин з важливими країнами та організаціями. – Ред.): є партнери, а є реальні друзі. Мені здається, Україна вже на іншій стадії, коли нам потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі. Партнери нехай говорять про те, чого нам не вистачає, а друзі нехай приєднуються до України», – наголосив Президент.