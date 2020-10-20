Глава держави в інтерв'ю українським телеканалам розповів про можливість запровадження жорсткого карантину, забезпечення медиків та українську вакцину

Сьогодні медична система України може витримати близько 15 тис. нових інфікованих COVID-19 на добу, хоча ще недавно критичною була кількість приблизно 9,5 тис. хворих щодня. Відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків. Але цей ресурс не безкінечний, тому громадяни мають дотримуватися карантинних обмежень. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

Глава держави зазначив, що жорсткий локдаун повністю зупинить економіку України, і зараз його запровадження недоцільне.

За словами Президента, оцінка кількості щоденних заражень, за якої держава буде змушена вдатися до жорстких карантинних заходів, змінюється залежно від готовності медичних закладів.

«Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун», – наголосив Глава держави.

Він додав, що одним з визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів. Але цей ресурс не безмежний.

«Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей – ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски – не тільки для себе, але й для свого оточення», – зазначив Володимир Зеленський.

На переконання Президента, навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Наразі владі вдалося забезпечити населення та лікарні необхідним захистом, медобладнанням і тест-системами.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом Президент зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми, але їхня реалізація була тимчасово зупинена через епідемію. Так, за словами Володимира Зеленського, програма «Велике будівництво» фінансується завдяки частині коштів, які НАК «Нафтогаз України» виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії «Газпром». Програма передбачає відновлення доріг, якими, серед іншого, «швидкі» доправляють хворих до лікарень.

«Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав», – наголосив Глава держави.

Президент також відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні коронавірусних хворих та важливість їхнього достатнього грошового забезпечення.

«У нас майже найнижчий у Європі показник смертності – 1,9% (від кількості хворих. – Ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися – італійці не просто так запрошували наших медиків», – зауважив Президент, додавши, що з вересня медичним працівникам підвищили зарплати.

Володимир Зеленський також вважає доцільним посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів. Він додав, що регулярно проводить наради, зокрема з представниками місцевої влади, щодо небезпеки нової хвилі епідемії. І вже розпочаті кримінальні провадження проти міських голів через недотримання карантину.

Президент також розповів, що клінічні випробування (поки що не на людях) проходить унікальна українська вакцина від COVID-19. Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців.

Глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин. Він додав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

«Але, незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років», – розповів Президент.