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Глава держави відвідав передові позиції українських військ на Запоріжжі

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Глава держави відвідав передові позиції українських військ на Запоріжжі

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних Сил України на Мелітопольському напрямку.

У командному пункті Глава держави заслухав доповідь командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського. Президентові доповіли про загальну оперативну ситуацію на ділянці фронту, динаміку просування на основних напрямках, а також про потреби в деяких видах озброєння.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди бійцям, які беруть участь у деокупації Запорізької області. Глава держави подякував військовим за службу й побажав їм перемоги над російським загарбником.

«Ми сьогодні проїхали сотні кілометрів, були в різних точках, бачили різні бригади, абсолютно героїчних людей. Різних, але з однаковою метою – це перемога нашої держави над рашистами. Я всім вам від душі цього бажаю. На жаль, перемога дається такою високою ціною», – сказав Президент.    

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв, які віддали свої життя в боях за Україну.

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