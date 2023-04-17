Глава держави відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині ﻿

﻿﻿Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», – сказав він.

Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Військові подарували Главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.