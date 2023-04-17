Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємося до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою – звернення Президента України
Готуємося до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою – звернення Президента України

17 квітня 2023 року - 18:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент відвідав госпіталь на Донеччині й нагородив військовослужбовців

18 квітня 2023 року - 15:13

Глава держави відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині ﻿

18 квітня 2023 року - 14:33

Олена Зеленська розповіла на сторінках журналів Vogue Ukraine Edition та NV про Всеукраїнську програму ментального здоров’я

18 квітня 2023 року - 14:05

Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг із безпекових питань для представників парламенту Великої Британії

18 квітня 2023 року - 13:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України в Донецьку область
Робоча поїздка Президента України в Донецьку область

18 квітня 2023 року - 14:30

Перейти до всіх галерей

Глава держави відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині ﻿

18 квітня 2023 року - 14:33

Глава держави відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині ﻿

﻿﻿Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», – сказав він.

Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Військові подарували Главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

ф

Робоча поїздка Президента України в Донецьку область

18 квітня 2023 року - 14:30
Версія для друку