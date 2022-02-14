Глава держави відвідав передові позиції військових на Донеччині

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

Володимир Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.

«Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників», – наголосив він.

Крім того, Глава держави пообідав із військовими.