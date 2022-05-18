Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

«Хочу подякувати за те, що кожного дня, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте нашу державу, кожного й кожну з нас, захищаєте наші домівки, нашу землю, наших дітей», – сказав він.

Володимир Зеленський побажав захисникам та їхнім сім’ям міцного здоров’я.

«Я впевнений, що у моїй особі вам вдячний кожен громадянин нашої прекрасної держави», – наголосив Президент.

Зокрема, найвищу державну нагороду він вручив полковнику Сергію Барановському. Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора. У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення противника.

Глава держави також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на Харківському напрямку й околицях Харкова. Сергій Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних Сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.