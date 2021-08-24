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Участь Президента у заходах зі вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
Участь Президента у заходах зі вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

29 серпня 2021 року - 09:22

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Глава держави вшанував пам’ять полеглих за Україну

29 серпня 2021 року - 09:03

Глава держави вшанував пам’ять полеглих за Україну

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента Володимира Зеленського № 621/2019. Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

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Участь Президента у заходах зі вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

29 серпня 2021 року - 09:22
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