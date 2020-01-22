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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Глава держави зустрівся з президентом компанії SOCAR

30 січня 2020 року - 19:34

Глава держави зустрівся з президентом компанії SOCAR

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Глава держави зазначив, що українська влада сприятиме реалізації спільних з компанією SOCAR проектів у сферах постачання нафти та газу.

Сторони обговорили можливості інвестування у газотранспортну галузь України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації домовленостей щодо роботи компанії SOCAR в Україні, які були досягнуті під час його візиту до Азербайджану в грудні минулого року.

У зустрічі також взяли участь віце-президент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

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