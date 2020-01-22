Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проектів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.

«Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва», – наголосив Володимир Зеленський.

«Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі», – додав Президент України.

Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проектів в Україні.