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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

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Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

22 січня 2020 року - 19:37

Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проектів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.

«Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва», – наголосив Володимир Зеленський.

«Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі», – додав Президент України.

Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проектів в Україні.

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