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22 березня 2024 року - 17:04

Глава держави зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Вітаючи високого гостя в Києві, Глава держави подякував йому та його команді за візит і постійну підтримку України з боку Данії.

«Щиро вдячні данському народові, який із нами від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую за всі пакети оборонної допомоги від вашого уряду, вони дуже важливі для нас», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив нещодавній візит Прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Львова, під час якого було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Глава держави висловив переконання, що реалізація цієї Угоди не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни.

Співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.

Окремо сторони обговорили співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

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