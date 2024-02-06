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Глава держави зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

7 лютого 2024 року - 19:04

Глава держави зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Жозепу Боррелю за незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу в протистоянні російській агресії.

«Дякую за візит вашої команди до України. Дякую за підтримку українського народу. Ви завжди були з нами у важкі моменти. В часи складних викликів ви завжди були на боці України, українців у нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники приділили ключову увагу співпраці України та ЄС у безпековій сфері, зокрема першочерговим потребам українських Сил оборони та важливості прискорення реалізації плану ЄС щодо постачання в Україну 1 мільйона артилерійських боєприпасів. 

Зі свого боку Високий представник ЄС запевнив, що до кінця поточного року в Україну буде доправлено 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Він також відзначив важливість продовження фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.

Глава Української держави акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів та збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав – членів ЄС.

«Припинити експорт артилерійських боєприпасів до третіх країн ЄС – це єдине можливе правильне рішення за сучасних безпекових викликів», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили законопроєкт про посилення мобілізації, який сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні.

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