Глава держави звернувся до мера Одеси щодо виділення землі під безкоштовний в’їзд на територію порту для представників бізнесу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міського голови Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

«Треба знайти можливість вирішити проблему надання земельної ділянки Одеському морському порту для облаштування в'їзду на територію порту для бізнесу, яким можна було б користуватися безкоштовно», – зазначив Глава держави, який 13 липня здійснює робочу поїздку до Одеської та Херсонської областей.

Нині існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент вважає таку ситуацію неприпустимою та наголошує, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Мер міста Геннадій Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі та поінформує Президента щодо ситуації.