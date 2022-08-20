Глава Української держави, Президент Туреччини та Генеральний секретар ООН провели тристоронню зустріч у Львові

Президент України Володимир Зеленський, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час тристоронньої зустрічі у Львові обговорили експортну зернову ініціативу, небезпечні дії Росії навколо Запорізької атомної станції, питання захисту та звільнення українських полонених і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Вітаючи високоповажних гостей, Володимир Зеленський відзначив, що цінує їхню присутність у нашій країні та зусилля для відновлення міжнародного правопорядку, що був зруйнований російською агресією проти нашої держави, яка триває вже 176 днів.

«Я вдячний за потужну та незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і з боку пана Генерального секретаря, і з боку пана Президента», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами тристоронніх переговорів у Львові.

Як зазначив Володимир Зеленський, сьогоднішні перемовини можуть відкрити значні перспективи. Зокрема, сторони обговорили експортну зернову ініціативу, яка була започаткована завдяки спільним зусиллям і яка допомагає долати глобальну продовольчу кризу.

«Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи – її вдосконалення, підвищення рівня безпеки її реалізації. Це глобальна потреба – щоб збільшувалася кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава готова бути й буде гарантом глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Президент України.

За його словами, високоповажні гості, так само як і українці, засуджують крадіжку Росією продовольства на тимчасово окупованій території України та наголошують на неприйнятності будь-якої торгівлі краденим українським зерном.

«Детально обговорили ядерний шантаж Росії навколо Запорізької атомної станції. Ядерна безпека – це безумовний пріоритет для всіх у світі, нові виклики, і Росія повинна негайно й без будь-яких умов вивести свої війська з території ЗАЕС, припинити всі провокації, всі обстріли. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового масштабу», – зазначив Президент України.

Як поінформував Володимир Зеленський, з Генеральним секретарем ООН погоджено параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію – у легальний спосіб через вільну від окупантів територію.

«Ядерний шантаж Росії – це вже точно має бути вирішальним аргументом для всіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання державою-терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї», – наголосив він.

Крім того, значну увагу під час зустрічі співрозмовники приділили питанню захисту та звільнення українських полонених, яких утримує Росія. Президент України закликав Антоніу Гутерріша вжити всіх можливих заходів та залучити всі механізми ООН, щоб повернути українців додому.

«Погодилися з паном Генеральним секретарем щодо необхідності якнайшвидше направити місію зі встановлення фактів до Оленівки, де Росія вчинила один із найстрашніших терактів проти українців. І я підкреслюю: усі міжнародні організації мають робити все для того, щоб одержати доступ до місць утримання громадян України, зокрема це стосується так званих фільтраційних таборів», – сказав Президент і висловив переконання, що міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватися відповідних конвенцій.

Сторони також обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Я переконаний, що без цих інструментів не вдасться відновити міжнародний правопорядок після цієї війни та захистити міжнародне право від посягань інших потенційних держав-терористів», – акцентував Володимир Зеленський.

Він додав, що Президент Туреччини сьогодні зауважив, що експортна продовольча ініціатива створює дипломатичне вікно для домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією.

«Я сказав зі свого боку пану Президенту Туреччини, що Російській Федерації немає віри. Вважаю, що в цьому вікні – російська зброя, і тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не може хотіти миру той, хто ґвалтує, щодня б’є крилатими ракетами по наших містах, по цивільній інфраструктурі. Тож спочатку, мені здається, вони повинні залишити наші території, а потім буде потім», – заявив Володимир Зеленський.

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган відзначив важливість посилення дипломатичних зусиль задля завершення війни в Україні.

Він наголосив на беззаперечній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України з боку Туреччини й висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей унаслідок ракетного обстрілу Харкова вчора.

Крім того, лідер Туреччини висловив занепокоєння щодо ситуації навколо Запорізької АЕС та наголосив на неприпустимості повторення трагедії, подібної до аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Реджеп Таїп Ердоган відзначив важливість результатів домовленостей, які дали змогу розблокувати експорт українського зерна Чорним морем, і зазначив, що під час сьогоднішньої тристоронньої зустрічі було обговорено «можливість конвертування позитивної атмосфери, яку створили домовленості у Стамбулі, у сталий мир».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав підписану у Стамбулі зернову ініціативу важливим документом, мета якого – допомогти вкрай вразливим людям з усіх куточків світу. Він закликав усі сторони й далі вживати всіх заходів для продовження реалізації цієї ініціативи.

Антоніу Гутерріш також наголосив, що вторгнення Росії є порушенням територіальної цілісності України та Статуту ООН.

«Ця війна вже призвела до величезної кількості жертв, до величезних руйнувань, до появи внутрішньо переміщеного населення. Вона також супроводжується значним порушенням прав людини. Люди потребують миру. Миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», – сказав він.

Крім того, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй висловив надзвичайне занепокоєння ситуацією навколо Запорізької АЕС, найбільшої у Європі атомної електростанції.

Він закликав утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність і безпеку АЕС, та наголосив, що її споруди не мають використовуватися під час проведення будь-яких воєнних операцій.

«Необхідно забезпечити виведення техніки та особового складу з території атомної електростанції. Цю територію необхідно демілітаризувати», – переконаний Антоніу Гутерріш.

Генеральний секретар ООН назвав неприйнятними події, які відбулися 29 липня в окупованій Оленівці на Донбасі, де утримували полонених українських захисників.

Як повідомив Антоніу Гутерріш, ухвалено рішення про організацію місії для встановлення фактів та подій в Оленівці. Він наголосив, що ця місія має отримати змогу з’ясувати всі факти та зібрати дані.

«Усі військовополонені отримують захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до військовополонених, хоч би де їх утримували», – підсумував Генеральний секретар ООН.