Главі держави презентували пакет рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, який підготувала група Єрмака-Расмуссена

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували Главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).

Володимир Зеленський подякував Міжнародній робочій групі Єрмака-Расмуссена за розробку цього пакета рекомендацій.

«Я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору», – зазначив він.

Глава держави висловив побажання, щоб експертна група продовжила роботу й довела цей проект до кінця.

На думку Президента, вкрай важливо, щоб майбутній договір підписали лідери найпотужніших держав. Варто зосередитися на тих країнах, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією.

Андрій Єрмак зазначив, що в основі представлених пропозицій – ідея створення коаліції гарантів безпеки України, яка має спиратися на систему угод, об’єднаних у межах спільного документа про стратегічне партнерство.

«Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи», – розповів він.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що, крім основного, єдиного для всіх договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені двосторонні договори, які мають врегулювати детальні аспекти відносин між країнами в питаннях безпекової підтримки.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен подякував Андрію Єрмаку та всім експертам, що працювали в групі, за продуктивну роботу.

Він привітав Українську державу, її народ та Збройні Сили з успіхами, які зараз спостерігаються на фронті.

«Ми бачимо, що однією з найкращих гарантій є забезпечення того, щоб Україна мала значну військову силу, здатну протистояти будь-якому нападу», – зазначив Андерс Фог Расмуссен.

Колишній Генеральний секретар НАТО наголосив, що Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року.

«Йдеться не про зобов’язання утримуватися від якихось дій, а навпаки – надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Володимир Зеленський відзначив важливість того, щоб українське суспільство, світ і міжнародні організації знали різницю між майбутнім безпековим документом і Будапештським меморандумом.

«Це має бути робочий дієвий механізм», – наголосив він.

Президент також попросив Андерса Фога Расмуссена по змозі долучитися до діалогу з лідерами держав – майбутніх гарантів безпеки України, використовуючи свій міжнародний авторитет.

Колишній Генеральний секретар НАТО наголосив на тому, що готовий презентувати напрацьовані рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України у провідних столицях світу.