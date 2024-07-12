Голос України має звучати всюди – Олена Зеленська під час зустрічі з дружинами губернаторів США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Солт-Лейк-Сіті – столицю штату Юта.

«Рада вперше побувати тут, у штаті, який багато допомагає нашій країні. Голос України має звучати всюди», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська зустрілася з дружинами губернаторів США – учасників Національної асоціації губернаторів, до якої входять очільники всіх 50 штатів країни та п’яти територій (Самоа, Гуаму, Північних Маріанських Островів, Пуерто-Рико та Американських Віргінських Островів).

«Для мене важливо бути сьогодні тут. Важливо, оскільки США – лідер у підтримці України. Ваша допомога сьогодні – питання нашого виживання як вільної, демократичної держави. Адже наш ворог дуже сильний. Путінська Росія не шкодує ані людських, ані технічних, ані фінансових ресурсів, щоб знищити Україну», – сказала Олена Зеленська.

Вона поінформувала про російські атаки на українські міста й громади, зокрема про нещодавній обстріл Києва, Дніпра, Кривого Рогу та Донеччини, удари по дитячій лікарні «Охматдит», підприємствах і житлових будинках, унаслідок яких загинуло 44 людини, зокрема пʼятеро дітей.

Перша леді окремо наголосила на шляхах підтримки України, зокрема розповіла про діяльність Фундації Олени Зеленської, яка з фінансовою допомогою іноземних меценатів будує шкільні укриття та оселі для великих прийомних родин, відновлює пошкоджені лікарні й забезпечує медзаклади автомобілями швидкої допомоги.

«Уже понад два роки моя щоденна місія – поширювати у світі інформацію про злочини, які Росія скоює в моїй країні. І також моя місія – говорити про те, як можна допомогти. Дуже важливо, щоб кожна міжнародна зустріч ставала кроком до порозуміння й підтримки між Україною та цивілізованим світом», – наголосила дружина Президента.