Головні результати зовнішньополітичної роботи Президента у вересні

У вересні зовнішньополітична робота Президента України Володимира Зеленського була зосереджена насамперед на посиленні протиповітряної оборони України, розширенні оборонної співпраці з партнерами, підтримці української енергетики та стійкості перед початком зимового періоду.

Минулого місяця Глава держави провів 30 міжнародних зустрічей.

За кордоном Президент України зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом, провів тристоронню зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, двопартійною делегацією сенаторів США та членами Палати представників Сполучених Штатів, керівництвом оборонних компаній країн-партнерів, керівництвом понад 30 провідних американських компаній, членами Групи економічних радників і заступником міністра фінансів США Джонатаном Грінстіном.

В Україні Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Румунії Нікушором Даном, Президентом Сербії Александром Вучичем, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, спікером Фолькетингу Данії Сореном Геле, спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі, міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером і міністром оборони Словенії Валентином Хайдіняком, представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, головою женералітату Каталонії Сальвадором Іллею і мером Барселони Жауме Кольбоні.

У вересні Президент був із візитами у Норвегії, Канаді та США.

В Осло Володимир Зеленський узяв участь у церемонії прощання з Королем Норвегії Гаральдом V, обговорив із Прем’єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере посилення української ППО й підготовку до зими, провів зустріч із керівництвом оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми FREYJA.

У Калгарі за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з Марком Карні було оголошено, що Канада надає Україні 2 мільярди доларів на ракети для Patriot, боєприпаси для F-16, копродукцію дронів та енергетику.

Президент України й Прем’єр-міністр Канади підписали Декларацію про сторічне партнерство та Спільну декларацію про оборонне і безпекове співробітництво. Також у присутності лідерів була підписана Спільна заява щодо енергетичного співробітництва.

Основою Декларації про сторічне партнерство будуть інновації та партнерство в галузі оборони, економічне зростання і відбудова. Спільна декларація є підготовкою до Drone Deal, що стане першою такою угодою з державою Американського континенту. Вона поглиблює співробітництво в оборонній сфері. Ідеться про розвиток співпраці в галузі безпеки з фокусом на безпілотні системи, оборонну промисловість, кібербезпеку й технологічний розвиток. Також передбачені спільні проєкти і локалізація оборонного виробництва на території України та Канади.

Під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президенти України та США обговорили кроки, що можуть відкрити шлях до дипломатії, підтримку України перед початком зими та реалізацію домовленості про локалізацію виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

У Нью-Йорку Глава держави підписав:

Угоду про довгострокову підтримку й співробітництво між Україною та Австралією. Австралія продовжуватиме підготовку українських воїнів, братиме участь у програмах NSATU і PURL та Коаліції безпілотних систем. Ідеться також про співпрацю в оборонній промисловості, енергетичну підтримку, допомогу з економічним відновленням і відбудовою, реабілітацією та реінтеграцією ветеранів і в інших напрямах.

Угоду Drone Deal із Фінляндією. Це вже 11-та угода в цьому спеціальному форматі, яку Україна уклала з партнерами.

Вісімнадцятого вересня в Гуті на Івано-Франківщині відбувся перший саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, яку започаткувала Україна для поглиблення співпраці між державами регіону. Це платформа для залучення європейських інвестицій у розвиток прикордонної логістики, забезпечення гуманітарної та енергетичної безпеки. Створено новий формат – Карпатська вісімка, що об’єднує Україну, Австрію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Угорщину, Чехію.

У вересні Володимир Зеленський провів 11 телефонних розмов: із Президентом США Дональдом Трампом, Президентом Фінляндії Александром Стуббом (три), Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президенткою Перу Кейко Фухіморі, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Глава держави узяв участь у таких міжнародних заходах і засіданнях: 81-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, шостий саміт міжнародної Кримської платформи (цей захід удруге поспіль відбувся на майданчику Генасамблеї ООН), перший саміт Карпатської інтеграційної ініціативи в Гуті Івано-Франківської області, Ялтинська європейська стратегія – 2026 (онлайн-звернення до учасників зустрічі).

Оборонні пакети та інша допомога:

США, Франція та Німеччина – ракети для систем ППО.

Австралія – пакет підтримки на 60 мільйонів австралійських доларів, з яких 45 мільйонів – військове обладнання, 10 мільйонів – допомога українській енергетиці та 5 мільйонів – гуманітарна підтримка. Приєднання до Коаліції морських спроможностей, яку очолюють Велика Британія і Норвегія.

Бельгія – боєприпаси для F-16, надання трьох бойових літаків F-16 до кінця 2026 року.

Велика Британія – внесок у PURL на 100 мільйонів фунтів стерлінгів для посилення української ППО, зокрема ракетами для Patriot. Забезпечить постачання додатково 95 тисяч дронів до кінця року та десятків тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн.

Данія – 31-й пакет оборонної допомоги майже на 275 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО.

Іспанія – постачання ракет для ППО та артилерійських боєприпасів, боєприпаси для F-16. Спрямує 2 мільйони євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Канада – виділить 350 мільйонів канадських доларів (253 мільйони доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для ППО України та ще 23 мільйони доларів на посилення спроможностей системи безпеки України. Також Канада й Україна створять механізм постачання дронів у межах ініціативи національного цифрового маркетплейсу Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) за зразком української платформи Brave1.

Литва – 10 мільйонів доларів на PURL.

Нідерланди – 300 мільйонів доларів на проєкт «Лінія дронів» і передачу 300 ракет проти дронів.

Німеччина – оголосила нові постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot, боєприпасів до літаків F-16.

Польща – підготовка нового пакета допомоги та приєднання до Антибалістичної коаліції.

США – Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливої угоди щодо продажу Україні засобів модернізації систем ППО, а також супутнього обладнання та послуг майже на 2,68 мільярда доларів.

Фінляндія – виділення 34-го пакета військової допомоги Україні на 290 мільйонів євро.

Швеція – оголосила пакет підтримки України на 28 мільйонів доларів, із них половина – на PURL.

Євросоюз – перерахував Україні 3,3 мільярда євро у межах Ukraine Support Loan, які мають бути спрямовані на критичні оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Члени Євросоюзу домовилися розблокувати 6,6 мільярда євро в межах Європейського фонду миру для підтримки України.

У Брюсселі розпочав роботу Альянс дронів ЄС та України, до якого ввійшли дев’ять українських і дев’ять європейських компаній. Його мета – спільне створення європейського потенціалу у сфері дронів та систем протидії їм і використання досвіду, який здобула Україна під час війни.

Санкційні кроки:

Президент підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти суден російського тіньового флоту, підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією «Ростех», пропагандистів, які виправдовують агресію РФ, проти осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території нашої країни.

Кроки країн-партнерів:

США – Президент Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема, який розширює санкційні повноваження щодо РФ і передбачає санкції проти визначених російських суб'єктів і країн, що купують російські енергоносії або сприяють обходу санкцій. Також США додали російський ВТБ до антиіранського санкційного списку. Це один із системних російських банків, який суттєво залучений до схем підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом.

Євросоюз – продовжив персональні санкції щодо понад 3 тисяч фізичних і юридичних осіб до 22 вересня 2029 року; запровадив санкції проти 10 фізичних і 17 юридичних осіб за причетність до незаконної депортації, примусового переміщення та перевиховання українських дітей; проти 10 фізичних осіб за репресії проти демократичної опозиції та підрив демократії і верховенства права у РФ; включив до санкційних списків колишню очільницю французького підрозділу телеканалу RT Ксенію Федорову.

Австралія – санкції проти 33 фізичних і 35 юридичних осіб, а також щодо 38 суден тіньового флоту. Серед юридичних осіб – підприємства фінансового сектору та ВПК Росії.

Канада – санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до незаконної депортації і примусового переміщення українських дітей, їхньої індоктринації та мілітаризації.