«Голуб миру» надіслав нам чергові «кинджали» та «калібри»; ось така дипломатія – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. Двісті десять дронів і ракет одразу, зокрема гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами – умиротворенням. Сьогодні цей «голуб миру» надіслав нам чергові «кинджали» та «калібри». Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися. Треба бути сильними. Час інвестувати треба не в те, щоб поговорити з кимось у Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Я дякую всім нашим воїнам ППО, Повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному й кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це російське зло. Сьогодні знову блискуче проявили себе «петріоти». Непогано проявили себе F-16 – є збиття ракет. Окрема вдячність усім партнерам, які допомагають нам системами й протиракетами. Це справді глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають «петріоти» та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя й потребує цього. Ми зараз іще не отримали від партнерів усіх потрібних систем. Але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. У чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більш як мільйон абонентів були відключені від електрики. Зараз кількість значно менша. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені: у Львівській області, у Києві, на Полтавщині, Дніпровщині, в Одеській області, у Запорізькій. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль. Мої співчуття всім рідним, всім близьким!

Обов’язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск. Будь-які удари. Щоб наступного року досягти свого. Щоб досягти миру.

І ще одне.

План посилення України – це План перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково.

Слава Україні!

