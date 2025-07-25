Готуємо більше неприємностей для ворога – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав Головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території. Міністр оборони доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну Ставку – і саме щодо дронів. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. Сьогодні був в області, відвідав одну з компаній – виробників дронів, саме таких, саме перехоплювачів. Я дуже подякував команді – дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо – максимально. Всі виробництва дронів – усіх типів дронів – ми забезпечуємо фінансами.

Сьогодні ж був в одному з медичних центрів Міністерства внутрішніх справ. Центр, який займається реабілітацією наших військових саме після поранень. Поспілкувався з хлопцями, відзначив їх державними нагородами. Завжди, ви знаєте, дуже важлива ця вдячність нашим воїнам – усім, усім нашим людям, які захищають державу, бо захищають незалежність. Зараз готуються документи, усі необхідні подання на відзначення кількох українських воїнів званням Героя України – укази незабаром.

Провів сьогодні також наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом плануємо реалізувати. І, звісно, триває наша комунікація з усіма партнерами для того, щоб цього літа не втратити жодного дня, який може дати додатковий тиск на Росію. Я вдячний європейським лідерам, я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки – тиск на агресора не слабшає, і це важливо. Ми готуємо більше неприємностей для ворога. Дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава Україні!