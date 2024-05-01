Готуємо ще сім безпекових документів для України: зброя, фінанси, політична взаємодія – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні день, присвячений нашій міжнародній роботі – тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні.

Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору.

Друге – європейський напрямок. Як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу. Всі деталі, усі кроки, усі аспекти комунікації – готуємо разом із командою наших міжнародників. І я дякую кожному та кожній, хто допомагає. У цьому році маємо втримати ситуацію й досягти нових цілей у кожному зі стратегічних напрямів. Євросоюз, фактичний старт переговорів, наше зближення – це один із таких напрямів.

І, звичайно, Глобальний саміт миру, перший такий Саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим.

І ще дещо за цей день. Провів кілька кадрових замін у Службі безпеки України. Також сьогодні хочу подякувати 9-му департаменту ГУР – ваша влучність надихає. І наша Національна гвардія, усі, хто на передовій, усі, хто разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки України з честю виконує бойові завдання. Дякую! А особливо 3-й та 4-й бригадам оперативного призначення, воїнам Центру спецпризначення «Омега», 5-му окремому штурмовому загону та 6-му окремому загону. Дякую всім, хто б’ється заради України, хто посилює Україну та хто допомагає Україні наближати відновлення справедливості – справедливості та миру.

Слава Україні!