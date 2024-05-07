Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день. Перше – фронт. Бої там, де найбільш гаряче. Напрямки Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Купʼянський. Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з військовими, провів окрему нараду з Міністерством оборони, зокрема щодо комплектування наших бригад. Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів і щоб дати Україні більше міцності в боях. Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які справді тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись – усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік – і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз щодо зброї, чи щодо снарядів, чи щодо комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії. І я дякую кожній нашій бойовій бригаді – усім, хто бʼється на передовій, бʼється результативно та хоробро, не здаючи позицій, – дякую за те, що ви є в України. І також сьогодні, вже за результатами перших днів тижня, заслуговують нашої з вами особливої вдячності воїни 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Молодці, хлопці! Ваша влучність незмінно надихає!

Друге за сьогодні – міжнародні перемовини.

Продовжуємо наш марафон підготовки першого Глобального саміту миру – Саміту, який може й повинен показати, чого варта міжнародна співпраця та всі слова про захист Статуту ООН і міжнародного порядку, заснованого на правилах, – слова, які звучали протягом років цієї війни. Кожен лідер, який братиме участь у Саміті, кожен лідер, який зараз допомагає з організацією Саміту, кожна держава, чию силу ми зараз додаємо до спільної сили захисту людського життя, однозначно проявить себе в цьому марафоні – у підготовці Саміту миру. Сьогодні я говорив із лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде. Крок за кроком ми вийдемо на справді глобальну спільноту – кожен континент буде представлений на нашому Саміті у Швейцарії, різні нації – і географічно великі, і географічно менші, і ті, хто вже чітко висловився на підтримку міжнародного права, і ті, хто ще це зробить. Поки в Москві лише лицемірно використовують термін «багатополярність», щоб прикрити свої спроби контролювати життя інших націй, ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності – запрошуємо на Саміт миру світову більшість. І саме більшість має сказати своє слово – може наблизити справедливий мир.

І ще одне за сьогодні.

Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів. Нові безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі. Та, звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин із Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів.

Дякую всім, хто з Україною, усім, хто підтримує дієво та вчасно! Бо це – життя. Збереження життів. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й наших людей. І, будь ласка, завжди памʼятайте всіх тих, хто своє життя віддає в цій битві – у битві заради України та людяності. Хай буде світлою та вічною памʼять кожного нашого воїна, чиє життя було віддане в боях і стало життям всієї нашої держави – нашої України.

Слава Україні!