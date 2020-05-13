Говоритимемо про доповнення програми «Велике будівництво» зведенням гуртожитків для студентів – Президент

Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом реалізації програми «Велике будівництво» в регіоні.

Глава держави нагадав, що в межах програми передбачене будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків та спорткомплексів. Водночас Президент висловив побажання: здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

«Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути», – наголосив Президент.

«Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів», – додав він.

Володимир Зеленський ознайомився зі станом будівництва дитячого садка у с. Давидківці Хмельницького району. Президенту доповіли, що загальна вартість проекту становить понад 27 млн грн. Наразі будівля готова на 65%, і до першого вересня об'єкт здадуть в експлуатацію.

Водночас Глава держави повідомив, що під час зустрічі з ректорами провідних вишів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти – відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

«Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, Прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб у «Велике будівництво» додати спорудження гуртожитків в Україні», – заявив Президент.