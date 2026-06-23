Графік постачання ППО – це ключовий графік для України – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Коротко про цей день. Перше. Сьогодні день «Альфи» СБУ. Один із найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни! Я відзначив «альфівців» державними нагородами, і абсолютно є за що – результати сильні. Саме Центр спецоперацій «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога, це чіткі дані. На фронті щонайменше 20 % уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально героїчний підрозділ.

Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом із партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, усі наші підрозділи – дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі та спрацювати на мир. Уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього.

Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємося до заходів, які відбудуться на цьому тижні й також далі. Сьогодні детально ми обговорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко завдання на Конференцію з відновлення України, яка розпочнеться у Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам – кожному, хто з нами, хто з Україною, – усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем’єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую всім, хто з Україною! Пишаюся всіма нашими воїнами й кожним, кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей!

Слава Україні!