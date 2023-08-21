Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16 – Президент України за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом

У межах робочого візиту до Грецької Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Глава Української держави зазначив, що для нього – велика честь відвідати з візитом Грецію, щоб надати нового імпульсу двостороннім відносинам і зробити співпрацю ще кориснішою для обох народів. Володимир Зеленський також висловив подяку очільнику грецького уряду за увагу до України й підготовку саміту Балканських держав.

Під час зустрічі Президент поінформував Прем’єр-міністра Греції про ситуацію на фронті, нещодавні ракетні удари Росії та можливості сил оборони з відновлення безпеки й цілісності нашої держави. Володимир Зеленський передав інформацію про оборонні потреби української армії для прискорення завершення війни.

«Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції – Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію. І дякую вам і вашій команді за готовність більше допомогти Україні із захистом нашої свободи. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди опрацюють відповідні деталі», – – сказав Глава держави, звертаючись до Кіріакоса Міцотакіса під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Греції..

Сторони також обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема загрозу, яку Росія створила для портів, свободи мореплавства і, як наслідок, – для продовольчої безпеки всього світу.

«Україна створила альтернативний «зерновий коридор» у Чорному морі, він може працювати. Але, щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита саме для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеси. І це може бути історичний внесок Греції у загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме чорноморської акваторії. І щодо систем ППО – я запропонував варіанти, як це можна зробити», – повідомив Президент України.

Він також відзначив важливість того, що грецькі компанії готові брати участь у транспортуванні українського зерна.

Під час переговорів сторони приділили увагу програмі шефства над регіонами й містами України, які потребують відновлення після російських ударів чи бойових дій, у межах якої Греція могла б зосередитися на допомозі у відновленні Одеси.

Крім того, як повідомив Володимир Зеленський, Україна й Греція продовжать роботу на двосторонньому рівні щодо безпекових гарантій для нашої держави в межах Спільної декларації G7, до якої приєдналася Грецька Республіка.

Президент висловив подяку Греції за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

«Я дуже ціную підписання вами, пане Прем’єр-міністре, декларації щодо підтримки української євроатлантичної інтеграції. Це дуже потрібний сигнал – сигнал, що Греція прагне миру так само, як і ми. Ми всі в Україні прагнемо справедливого миру», – резюмував Володимир Зеленський.