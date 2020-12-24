Громадяни зможуть економити при розрахунках за газ до 40%, обираючи державного постачальника – Президент

В Україні з серпня поточного року запрацював ринок газу для населення, і тепер громадяни мають змогу вільно обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. «Нафтогаз» має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у «Нафтогазу» сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», – розповів Президент.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК «Нафтогаз України».

«Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж «Нафтогаз», – зауважив Глава держави.

«Нафтогаз» буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати», – додав він.

Володимир Зеленський також закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

Державна Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одну з найнижчих цін на ринку. Кожен побутовий споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника, обравши державну компанію. Це особливо важливо для тих українців, які використовують газ для опалення приватних будинків. Йдеться про понад 6 млн домогосподарств. Обравши ГК «Нафтогаз України», вже в січні кожне з таких домогосподарств у середньому може зекономити понад 600 гривень.

Процес зміни постачальника газу наразі можливий дистанційно через Інтернет та у відділеннях партнерів. Якщо споживач вирішує змінити постачальника й обрав нового, це не потребує узгодження зі старим постачальником чи заміни обладнання. Новий постачальник самостійно вирішує всі формальні питання, що пов’язані з переходом споживача до іншої компанії. При зміні постачальника газу пільги та субсидії зберігаються.

Уже з середини січня 2021 року ГК «Нафтогаз України» разом з державним Ощадбанком розширюють мережу для підключення нових клієнтів. Українці зможуть змінити постачальника газу, звернувшись до найближчого відділення Ощадбанку. Об’єднання зусиль двох державних компаній допоможе українцям заощаджувати. Порівняно з умовами, які пропонують інші компанії, вибір ГК «Нафтогаз України» як постачальника допоможе зекономити до 40% при розрахунках за газ.