Група Єрмака-Макфола обговорила з представниками Верховної Ради посилення санкцій проти РФ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол, провела онлайн-зустріч з керівництвом Верховної Ради України та представниками депутатських фракцій і груп.

На початку зустрічі Андрій Єрмак зазначив, що робота групи стимулює розвиток санкційної політики проти країни-агресора – Російської Федерації. Зокрема, її діяльність вплинула на появу в Сенаті, а потім і в Палаті представників Конгресу США резолюцій із закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

«Наша група, я вважаю, стала справді основним майданчиком щодо формування та аналізу санкційної політики. Сьогодні наші рекомендації використовують усі партнери», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави розповів, що за кордоном заморожені російські активи вартістю понад 23 млрд дол. США і триває робота над їх передачею Україні, для чого низка партнерів внесли відповідні зміни до свого законодавства.

«Російську банківську систему відрізають від світу. Заборона експорту в Росію довжелезного переліку технологій і продуктів відкидає її в минуле. Проти топ-чиновників країни-агресора та близьких до них людей запроваджують персональні санкції», – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що метою експертної групи є запровадження санкцій проти всіх членів партії «Єдина Росія». Крім того, триває робота над Книгою катів, що міститиме відомості про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України.

За його словами, ембарго на російське золото, що є другим за прибутковістю експортним товаром Росії, позбавить її багатомільярдних доходів. У межах нафтового ембарго окремі країни повністю відмовилися від російської нафти, а Європейський Союз взяв зобов’язання відмовитись від нафти, транспортованої морем. Триває підготовка до запровадження газового ембарго.

Крім того, керівник Офісу Президента розповів, що Міжнародна група Єрмака-Макфола запропонувала країнам санкційної коаліції запровадити вимогу щодо обов'язкового розкриття інформації стосовно будь-яких ділових контактів з громадянами Росії, спільного володіння корпоративними правами та власністю. Проект відповідної резолюції вже подано до Конгресу США. Також запропоновано посилити відповідальність – аж до кримінальної – за ухилення від санкцій. Це рішення вже розглядають у ЄС.

«Можливо, такі ініціативи варто передбачити й в українському законодавстві, якщо Верховна Рада вирішить це підтримати», – зазначив Андрій Єрмак.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що парламент готовий до координації дій щодо посилення санкційної політики стосовно Росії.

Представники депутатських фракцій і груп висловили свої пропозиції та ідеї щодо шляхів посилення санкцій та збільшення їхньої ефективності. Зокрема, було відзначено важливість вторинних санкцій проти держав, фізичних чи юридичних осіб, які сприяють агресії Росії або допомагають РФ обходити обмеження.

Співголова Міжнародної санкційної групи Майкл Макфол зауважив, що експерти активно працюють над питанням вторинних санкцій і готові до обговорення різних ідей, зокрема з парламентарями.

«У нас усіх є одне першочергове завдання – зупинити жахливе путінське вторгнення у вашу країну», – наголосив він.

Андрій Єрмак зробив акцент на тому, що санкційна група абсолютно відкрита до будь-якої співпраці.

«Ми зацікавлені і в тому, щоб отримувати від нашого парламенту пропозиції щодо нових санкцій і тих, які вже запроваджені. Сам факт того, що війна триває, свідчить про те, що санкцій недостатньо, тому робота групи відбувається нон-стоп», – резюмував керівник Офісу Президента.