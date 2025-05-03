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Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на державу-агресорку

6 травня 2025 року - 20:30

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, очолювана керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майклом Макфолом, представила План дій 4.0 – щорічний аналітичний документ, який містить комплексний набір санкційних пропозицій, спрямованих на збільшення економічного тиску на державу-агресорку та підтримку України.

«Сьогодні як ніколи важливо посилювати санкційний режим, аби позбавити Росію фінансових і технологічних ресурсів для ведення війни та змусити її забезпечити реальне припинення вогню та конструктивні мирні переговори. План дій 4.0 пропонує всі необхідні для цього кроки», – зазначив Андрій Єрмак.

Експерти Міжнародної санкційної групи наголошують на тому, що Європа має взяти на себе лідерство в питанні посилення санкцій.

«Зниження цін на енергоносії ставить Росію у вразливе становище. ЄС варто скористатися цим, аби повністю відмовитися від російської нафти й газу. Це важливий внесок не лише в підтримку України у війні, а й у безпеку самої Європи», – акцентував радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Серед основних пропозицій, що містяться в Плані дій 4.0, – обмеження енергетичних доходів РФ шляхом зниження стелі цін на російську нафту, заборони на імпорт СПГ з «Ямалу», розширення санкцій проти тіньового флоту. 

Крім того, експерти пропонують ЄС доповнити санкційний режим упровадженням мит на імпорт енергоносіїв з РФ.

Ще одним пріоритетним завданням є послаблення російського ВПК шляхом повної заборони на експорт критичних технологій до РФ і санкціонування всіх компаній військово-промислового комплексу держави-агресорки та їхніх посередників у третіх країнах. У поєднанні з відновленням Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю на базі ОЕСР та встановленням квот на експорт товарів подвійного призначення до країн, які допомагають Росії обходити санкції, це дасть змогу забезпечити дієвий контроль за дотриманням санкцій.

У Плані дій 4.0 також укотре наголошується на стратегічній доцільності та справедливості конфіскації заморожених активів Центробанку РФ для фінансування потреб України.

 

План дій 4.0 - pdf - 373.70 kb
Action Plan 4.0 - pdf - 353.58 kb
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