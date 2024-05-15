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Грузія, Ліхтенштейн та Малаві візьмуть участь у Глобальному саміті миру

15 травня 2024 року - 19:36

Грузія, Ліхтенштейн та Малаві візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Грузії та Малаві Саломе Зурабішвілі й Лазарусом Чакверою та Прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем і подякував їм за підтвердження участі в Глобальному саміті миру.

«Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону», – наголосив Володимир Зеленський під час розмови з Президенткою Грузії.

Глава держави подякував Ліхтенштейну, який зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, за підтримку створення Реєстру збитків, спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, а також усіх санкційних пакетів ЄС.

«Маємо продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України», – зазначив Президент.

Лідери України та Малаві обговорили двосторонні відносини й доручили командам підготувати пропозиції для розширення співпраці.

«У нас є перспективні напрями: цифровізація та ІТ, освіта, продовольство. Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки», – сказав Володимир Зеленський.

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