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Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи
Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи

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Гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергооб’єктів: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Хорватії

11 вересня 2024 року - 17:36

Гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергооб’єктів: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава держави подякував очільнику уряду Республіки Хорватія за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Володимир Зеленський також відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги.

«Ми дуже вдячні за вашу підтримку від початку цього вторгнення. Розраховуємо на вас, зокрема, в політичних питаннях, на шляху до ЄС і НАТО. Вдячні вашому народу за допомогу біженцям», – сказав Президент.

Лідери обговорили гуманітарне розмінування забруднених територій. Глава держави відзначив лідерську роль Хорватії в цьому процесі та подякував за ініціативу щодо проведення донорських конференцій із розмінування.

Окрему увагу під час зустрічі приділили повоєнному відновленню та відбудові енергетичної інфраструктури.

Президент висловив подяку Хорватії за цільову допомогу для відновлення української енергетики, зокрема новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 млн євро, а також за допомогу в лікуванні та реабілітації захисників і захисниць України та членів їхніх сімей.

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Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи

11 вересня 2024 року - 12:37
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