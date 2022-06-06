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ГУР займається питанням повернення військових, які вийшли із заводу «Азовсталь», і має дати результат – Глава держави

6 червня 2022 року - 19:16

ГУР займається питанням повернення військових, які вийшли із заводу «Азовсталь», і має дати результат – Глава держави

Перемовинами щодо обміну полоненими між Україною та Росією, зокрема й щодо військових, які вийшли із заводу «Азовсталь» у Маріуполі, займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України, завдання якого – повернути українських громадян додому. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

Глава держави зазначив, що на базі ГУР створено відповідний об’єднаний орган, який відповідає за всі питання полонених.

«Ми знаємо, про що з росіянами можна домовлятися, знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти. ГУР має займатися цим питанням і дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому», – сказав Володимир Зеленський.

На переконання Президента, Головне управління розвідки виконало першу частину завдання щодо вивезення людей із заводу живими.

«На сьогодні є друга частина – повернути їх живими додому. Ця місія складається навіть не з двох цих кроків», – констатував Глава держави.

За його словами, саме представники управління є тими фахівцями, які мають працювати над звільненням цих полонених, оскільки вони довели свій професіоналізм під час проведення низки важливих операцій.

«Тому я довіряю їм особисто, і ми чекаємо від них результату», – сказав Володимир Зеленський і додав, що це завдання є непростим.

Глава держави також зазначив, що полонених з «Азовсталі», які перебувають на території ОРДЛО, може бути більше, ніж 2,5 тис. осіб.

Щодо поводження з цими полоненими, зокрема намірів провести так званий публічний трибунал, Володимир Зеленський зазначив, що не готовий коментувати плани росіян, оскільки вони їх постійно змінюють, і на цьому питанні багато людей роблять собі піар.

Стосовно того, чи катують цих людей, Президент висловив переконання, що російській стороні невигідно це робити, тому що вони – «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота.

 

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