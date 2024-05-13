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Харків – стратегічне місто; нам важлива своєчасна допомога від США – Андрій Єрмак

13 травня 2024 року - 22:41

Харків – стратегічне місто; нам важлива своєчасна допомога від США – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся зі старшим директором з європейських справ у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майклом Карпентером.

Андрій Єрмак подякував Президентові США Джозефу Байдену та його адміністрації за всі зусилля, спрямовані на допомогу Україні, та ухвалення Конгресом оборонного пакета на 60 млрд дол. Він наголосив: Україна розраховує отримати цю допомогу якомога швидше. Керівник Офісу Глави держави поінформував про ситуацію на фронті, наступ російських окупантів на Харківському напрямку та про нагальні потреби України.

«Харків – це важливе стратегічне місто. У ньому залишається велика кількість людей. Ми зберегли й збережемо його надалі. Але зараз активні дії близько, і це хвилює українців, тому дуже важлива своєчасна допомога», – наголосив Андрій Єрмак.

Торкнулися також безпекової угоди між Україною та США. На думку керівника Офісу Президента, вона має враховувати реальні можливості Сполучених Штатів та найкращі елементи вже підписаних із партнерами безпекових документів.

Під час зустрічі окремо обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

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