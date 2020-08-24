Харківщина випереджає більшість областей за темпами здачі об’єктів у межах «Великого будівництва» – Президент

Харківська область випереджає більшість областей України за темпами здачі доріг у межах реалізації проекту «Велике будівництво». Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Харківщині.

«Все нормально. Все йде за планом. Скажу відверто, Харківська область, згідно з термінами здачі всіх доріг та інших об’єктів, на сьогодні випереджає більшість областей. Це так і є. Хоча я бачу, що всі області підтягнулися. І всі дороги ми здаємо в цьому році – більше, ніж планували в зазначені терміни», – заявив Володимир Зеленський.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков розповів, що серед головних автошляхів, які ремонтують у межах «Великого будівництва», – траса М-03. Розширення цієї дороги до першої категорії почалося від кордону з Полтавщиною до міста Валки. Паралельно проектують розширення траси до першої категорії від Валків до Харкова.

Загалом, зазначив очільник Укравтодору, в області цього року планується відремонтувати понад 280 км доріг державного значення, 200 вже мають верхній шар дорожнього покриття, а це – найдорожчий етап відновлення дороги.

«282 км – це більше, ніж будувалося в будь-які роки. Навіть у період підготовки до ЄВРО-2012. Харків – місто, яке отримало багато доріг у той період, тому що це було одне з приймаючих міст. Але все одно ми робимо набагато більше в цьому році», – наголосив Олександр Кубраков.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнив, що в області до першого вересня відремонтували всі місцеві дороги, які планували.

Окремо очільник області розповів, що в регіоні планується створити 15 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях. У дев’яти з них уже розпочали роботи.

«Три – ще проходять торги, визначають переможця на те, щоб уже почали будувати. Це саме місто Харків проводить – там лише три опорні лікарні в місті. Всі, що по області – 12 – ми вже завершили всі тендерні процедури. І дев'ять – вже будуються. Десяте починаємо з наступного тижня», – повідомив Олексій Кучер.

Глава держави запевнив, що всі принципові проекти-довгобуди по всій країні будуть завершені. Також прискорюється зведення важливих медичних центрів, лікарень і шкіл.