Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу, це найголовніше – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку – енергетичну – про всі ключові питання підготовки до зими та щодо захисту енергооб’єктів. Кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання. Були доповіді щодо кожного рівня захисту енергосистеми. Доповідали Прем’єр-міністр, міністр енергетики, представники обласної влади – саме тих регіонів, які найбільше під ризиком. Була доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО: збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ. Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо «шахедів» і деяких видів ракет. Доповідав сьогодні й керівник «Нафтогазу» Чернишов щодо накопичення газу у сховищах, відповідних питань захисту інфраструктури. Всі елементи підготовки до зими – електрика, газ, вугілля – те, на що ми розраховуємо, те, до чого готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, – абсолютно чітко визначено.

Обов’язково – доповідь Головкома Сирського. Щодо фронту. Ситуація непроста, але тримаємо позиції, і я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція. Визначені завдання продовжуємо реалізовувати.

Була сьогодні доповідь міністра оборони. Щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї. Дрони, РЕБ, артилерія. Залучення інвестицій партнерів. Наші можливості. На кінець цього місяця ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві. І це – один із найбільш пріоритетних наших напрямків. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше.

І ще одне.

Говорив напередодні з Марком Рютте, Генсеком НАТО. Ми узгоджували позиції щодо посилення України. Дякуємо Марку за підтримку!

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім нашим людям – хто б’ється, хто працює, хто допомагає.

Слава Україні!