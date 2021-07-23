Ігор Жовква обговорив із держсекретарем Офісу Прем’єр-міністра Словенії пріоритети словенського головування в ЄС та європейську перспективу України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час телефонної розмови привітав державного секретаря Офісу Прем’єр-міністра Республіки Словенія з питань зовнішніх справ та ЄС Ігоря Сенчара з початком головування Словенії в Раді Європейського Союзу.

Співрозмовники детально обговорили пріоритети словенського головування та підтвердили їхню важливість і актуальність для української сторони.

Ігор Жовква поінформував держсекретаря Офісу Прем'єр-міністра Словенії про реалізацію основних пріоритетів у відносинах Україна – ЄС та впровадження ключових реформ.

Було окремо відзначено важливість започаткування тристороннього формату посиленої співпраці України, Грузії та Молдови щодо європейської інтеграції – «Асоційованого тріо» та досягнуті в його межах останні домовленості на найвищому рівні під час Батумської міжнародної конференції 19 липня 2021 року.

Також було акцентовано увагу на важливості визнання європейської перспективи України та укладення відповідного двостороннього документа зі Словенією.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Ігорю Сенчару за тверду й беззаперечну підтримку євроатлантичних прагнень нашої держави та ознайомив його з прогресом у виконанні Річної національної програми Україна – НАТО.

Окрему увагу було приділено безпековому регіональному компоненту, зокрема питанням, пов’язаним з тимчасовою окупацією Криму. Ігор Жовква поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до проведення 23 серпня установчого саміту Кримської платформи. Україна розраховує, що Словенія буде представлена на цьому важливому заході на високому політичному рівні.