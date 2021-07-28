Ігор Жовква обговорив з державним секретарем Канцелярії Президента Польщі підтримку євроінтеграційного руху України та посилення взаємосумісності з НАТО

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконсультації з новопризначеним державним секретарем Канцелярії Президента Польщі – керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом.

Ігор Жовква привітав співрозмовника з призначенням на високу посаду та висловив сподівання на продовження традиційно динамічної й насиченої співпраці між офісами президентів України та Польщі.

Якуб Кумох підтвердив незмінність непохитної підтримки з боку Республіки Польща суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, готовність польської сторони й надалі підтримувати відповідні ініціативи України, зокрема на майданчиках регіональних та міжнародних організацій.

Заступник керівника Офісу Глави Української держави розповів про напружену безпекову ситуацію на сході України й щоденну фіксацію порушень режиму припинення вогню, а також про концентрацію військ РФ як уздовж українсько-російського кордону, так і на території тимчасово окупованого Криму.

Якуб Кумох висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму, та підтвердив, що на інавгураційному саміті Кримської платформи в серпні в Києві Польща буде представлена на високому рівні.

Також відбувся обмін думками щодо важливості та символічності укладеної між Україною та Польщею декларації щодо подальшої підтримки польськими партнерами руху Української держави до членства в ЄС.

Окремо співрозмовники торкнулися питання євроатлантичної інтеграції України. Вони погодилися з важливістю подальшої двосторонньої співпраці задля посилення військової взаємосумісності нашої держави з НАТО, зокрема з використанням формату литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрБриг) як наочного прикладу успішної взаємодії Збройних Сил України та держав – членів Альянсу.