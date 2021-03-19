Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО та посилення карантину в окремих регіонах
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО та посилення карантину в окремих регіонах

19 березня 2021 року - 21:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Офісі Президента відбулося організаційне засідання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

30 березня 2021 року - 17:54

Ігор Жовква обговорив з дипломатичним радником Президента Португалії перспективи взаємодії між двома країнами

30 березня 2021 року - 17:36

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України

30 березня 2021 року - 14:15

Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію

30 березня 2021 року - 08:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України
Засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України

19 березня 2021 року - 18:10

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква обговорив з дипломатичним радником Президента Португалії перспективи взаємодії між двома країнами

30 березня 2021 року - 17:36

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Португальської Республіки Амелією Пайвою.

Ігор Жовква привітав Амелію Пайву з нещодавнім призначенням на посаду та висловив сподівання на тісну співпрацю задля подальшого зміцнення українсько-португальських відносин.

Співрозмовники обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, зокрема політичний діалог на найвищому рівні.

Ігор Жовква та Амелія Пайва домовилися координувати зусилля для реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови у січні між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою.

Окрема увага була приділена питанням європейської інтеграції України з урахуванням головування Португалії в ЄС. Ігор Жовква окреслив ключові пріоритети нашої держави у відносинах з Європейським Союзом, відзначивши амбітність євроінтеграційного порядку денного України. Було висловлено сподівання, що під час головування в Раді ЄС Португалія підтримає просування у найбільш актуальних для України та Євросоюзу питаннях.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо заходів, яких вживають в Україні та Португалії для протидії пандемії COVID-19, серед іншого стосовно кампанії з вакцинації населення. Ігор Жовква наголосив на актуальності прискорення доступу України до сертифікованих вакцин через механізм COVAX.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив на зацікавленості України у відновленні можливостей для подорожей українських громадян у країни ЄС щойно дозволятиме ситуація. У цьому зв’язку Ігор Жовква відзначив важливість взаємодії у питанні «паспортів вакцинації», запровадження яких зараз активно обговорюється в межах ЄС.

Версія для друку