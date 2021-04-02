Ігор Жовква обговорив з дипломатичним радником Президента Словаччини актуальні питання двосторонньої співпраці та відносин України з ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Словацької Республіки Яною Кобзовою.

Ігор Жовква поінформував про ескалацію безпекової ситуації на сході України, відзначивши суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та нарощування російського військового контингенту вздовж українсько-російського кордону. Співрозмовники погодилися з важливістю політичного тиску на РФ з метою дотримання Москвою своїх зобов’язань у межах Мінських домовленостей.

Заступник керівника Офісу Президента України та дипломатичний радник Президента Словаччини обговорили перебіг реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Словацької Республіки у вересні 2020 року.

У цьому контексті Ігор Жовква наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення повноцінного функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород». Було позитивно оцінено прогрес у врегулюванні технічних питань, пов’язаних з імплементацією українсько-словацької Угоди про функціонування аеропорту «Ужгород».

«Україна зробила все необхідне для набуття чинності Угодою. Сподіваюся, що найближчим часом відповідні внутрішні процедури будуть завершені також у Словаччині, і рух літаків до Ужгорода буде відновлено», – наголосив заступник керівника Офісу Президента України.

Окрема увага під час розмови була приділена питанням європейської інтеграції України. Ігор Жовква відзначив, що Україна високо цінує підтримку Словаччиною європейських прагнень нашої держави та висловив сподівання на поглиблення взаємодії з Братиславою щодо реалізації євроінтеграційного курсу України.

Ігор Жовква і Яна Кобзова також обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні на найближчий період. Зокрема, обмінялися думками щодо перебігу підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який планується провести у Києві 23 серпня. Ігор Жовква висловив сподівання на участь Президента Словаччини Зузани Чапутової у цьому заході.