Ігор Жовква обговорив з Ельмаром Броком пріоритети України у відносинах з Євросоюзом

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним радником Президента Європейської комісії з питань України Ельмаром Броком.

Ігор Жовква поінформував про пріоритети України у відносинах з Європейським Союзом, окреслив прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію, а також подякував Ельмару Броку за його постійну політичну підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Спеціальний радник Президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.

Він підкреслив, що Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі. Ігор Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.