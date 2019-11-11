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Ігор Жовква обговорив з Ельмаром Броком пріоритети України у відносинах з Євросоюзом

12 листопада 2019 року - 18:39

Ігор Жовква обговорив з Ельмаром Броком пріоритети України у відносинах з Євросоюзом

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним радником Президента Європейської комісії з питань України Ельмаром Броком.

Ігор Жовква поінформував про пріоритети України у відносинах з Європейським Союзом, окреслив прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію, а також подякував Ельмару Броку за його постійну політичну підтримку України на шляху європейської інтеграції. 

Спеціальний радник Президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.

Він підкреслив, що Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі. Ігор Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.

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