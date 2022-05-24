Ігор Жовква обговорив з Конрадом Шиманським підтримку України з боку Польщі під час війни з РФ та на шляху до набуття членства в ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконсультації з міністром з питань Європейського Союзу канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Конрадом Шиманським.

Ігор Жовква висловив глибоку подяку керівництву Польщі та польському народу за безпрецедентну всебічну підтримку України, вагому політичну й практичну допомогу у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Співрозмовники обмінялися думками щодо очікуваних результатів майбутнього спеціального засідання Європейської ради 30-31 травня, наскрізним питанням якого буде Україна. Ігор Жовква та Конрад Шиманський детально зупинилися на перспективах отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

«Ми розраховуємо на єдність Європейського Союзу навколо політичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС під час наступного засідання Європейської ради 23-24 червня 2022 року. Це стане важливим стратегічним рішенням задля гарантування безпеки Європейського континенту», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква нагадав, що, за оцінками Євросоюзу, прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію становить 65%. Тож надання статусу кандидата на членство у Євросоюзі буде логічним продовженням поступу нашої держави на цьому шляху.

Сторони погодилися з необхідністю якнайшвидшого затвердження шостого пакету санкцій ЄС, включно з ембарго на імпорт російської нафти, а також міжнародних зусиль із розблокування українських портів для гарантування продовольчої безпеки понад 400 млн людей.

Окремо Ігор Жовква та Конрад Шиманський обговорили практичні аспекти залучення міжнародних партнерів України, зокрема Польщі, до відбудови нашої країни, що має стати спільною історією успіху.