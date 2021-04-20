Ігор Жовква обговорив з помічником Президента Азербайджану протидію пандемії та безпекову ситуацію на сході України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з помічником Президента Азербайджану – завідувачем відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки Хікматом Гаджиєвим.

Співрозмовники обговорили заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані щодо протидії поширенню пандемії COVID-19 і здійснення вакцинації громадян.

Ігор Жовква розповів про безпекову ситуацію на сході нашої держави, а також про зусилля України задля забезпечення миру. Під час розмови йшлося й про ситуацію на території тимчасово окупованого Криму. Заступник керівника Офісу Президента подякував Азербайджану за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зі свого боку Хікмат Гаджиєв високо оцінив включення Азербайджанської Республіки до переліку стратегічних партнерів України у Стратегії національної безпеки, яку затверджено у 2020 році. Він подякував за тверду позицію України на підтримку суверенітету й територіальної цілісності Азербайджану в межах його міжнародно визнаних кордонів.

Співрозмовники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні Нагірного Карабаху та обмінялися думками щодо внеску, який може зробити Україна у відновлення інфраструктури деокупованих територій та економіки Азербайджану.

Також Ігор Жовква й Хікмат Гаджиєв скоординували дії щодо подальших заходів двостороннього діалогу високого рівня в поточному році.