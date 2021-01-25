Ігор Жовква обговорив з Послом Італії в Україні шляхи подальшого розвитку українсько-італійського партнерства

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з Послом Італійської Республіки П'єром Франческо Дзадзо.

Ігор Жовква привітав Посла Італії з початком його роботи в Україні, відзначивши високу динаміку двосторонніх контактів у останній рік та успішну взаємодію країн у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

У контексті нещодавнього призначення нового уряду Італії на чолі з Головою Ради міністрів Маріо Драґі висловлено сподівання на продовження ефективної співпраці між Україною та Італією з широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Співрозмовники відзначили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Італії 7 лютого 2020 року надав значний імпульс розвитку двосторонньої співпраці.

Відбувся обмін думками щодо заходів політичного діалогу на 2021 рік та подальших кроків з активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Італією. Ігор Жовква та П'єр Франческо Дзадзо також обговорили графік контактів на найвищому рівні у цьому році.

Ігор Жовква подякував Послу Італії за незмінну підтримку з боку цієї країни у питаннях відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, а також підтримку ініціатив нашої держави з поглиблення співпраці з ЄС і НАТО.

Окрема увага була приділена поточній епідемічній ситуації в Україні та Італії і прискоренню доступу України до сертифікованих вакцин проти COVID-19.