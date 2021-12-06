Ігор Жовква обговорив з радником Президента Естонії ситуацію на Донбасі та євроатлантичну інтеграцію України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів робочу зустріч з радником Президента Естонської Республіки з питань безпеки Лііс Мюре.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі. Він відзначив важливість скоординованої реакції міжнародної спільноти на чергове загострення навколо кордонів України, а також наголосив на необхідності узгодження партнерами України по НАТО і ЄС необхідних заходів у відповідь на потенційну ескалацію безпекової ситуації.

Лііс Мюре наголосила на незмінності підтримки з боку Естонії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Співрозмовники докладно обговорили співпрацю країн у контексті реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Окрему увагу було приділено підготовці до саміту Східного партнерства, що відбудеться у Брюсселі 15 грудня. Ігор Жовква високо оцінив приєднання Естонії до кола держав – членів ЄС, які підписали з Україною двосторонню заяву про підтримку її європейської перспективи.

«Відповідна робота триває. Маємо намір сформувати широке коло держав Євросоюзу, які підтримують наш євроінтеграційний курс», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України ознайомив Лііс Мюре з пріоритетними завданнями в контексті реалізації Україною стратегії євроатлантичної інтеграції. Було скоординовано пріоритетні завдання подальшої двосторонньої взаємодії по лінії НАТО.

Співрозмовники також високо оцінили співпрацю України та Естонії на міжнародних майданчиках, передусім з урахуванням непостійного членства Естонської Республіки у Раді Безпеки ООН у поточному році.