Ігор Жовква обговорив з радником Президента Фінляндії реалізацію європейських прагнень України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Фінляндії з питань зовнішньої та безпекової політики Петрі Хаккарайненом.

Основна увага під час розмови була приділена реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з практичними кроками, що їх здійснює наша держава для досягнення цієї стратегічної мети.

Відбувся обмін думками стосовно важливості фіксації європейської перспективи України, а також можливих шляхів сприяння з боку Фінляндії в реалізації такої амбітної мети.

Петрі Хаккарайнен підтвердив незмінність підтримки Фінляндією євроінтеграційних прагнень України.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня цього року в Києві, та про його змістовне наповнення.

Співрозмовники також обговорили заходи двостороннього політичного діалогу високого рівня на найближчу перспективу.