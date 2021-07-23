Ігор Жовква обговорив з радником Президента Північної Македонії ситуацію на Донбасі та євроатлантичну підтримку України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконсультації зі спеціальним радником Президента Північної Македонії з питань зовнішньої політики Гоце Караяновим.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з безпековою ситуацією на сході України та в тимчасово окупованому Криму. Він наголосив, що майже щодня фіксуються випадки порушення режиму припинення вогню, а також збереження Росією численного військового контингенту вздовж українсько-російського кордону.

Гоце Караянов запевнив у незмінності підтримки Північною Македонією суверенітету й незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зі свого боку Ігор Жовква висловив подяку македонській стороні за солідарну позицію Північної Македонії на майданчиках міжнародних і регіональних організацій, зокрема традиційну підтримку ініційованих Україною резолюцій в межах ООН.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував Гоце Караянова про перебіг підготовки до саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві, та висловив сподівання, що Північна Македонія буде представлена на цьому заході на високому політичному рівні.

Співрозмовники обговорили результати Брюссельського саміту НАТО, що відбувся 14 червня. Ігор Жовква відзначив важливість підтвердження лідерами держав – членів Альянсу того, що Україна стане членом НАТО і що План дій щодо членства (ПДЧ) є невід’ємною частиною цього процесу.

Гоце Караянов наголосив, що Північна Македонія підтримує євроатлантичну інтеграцію України.

«У цьому питанні Україна має в особі Північної Македонії надійного партнера», – акцентував він.

Ігор Жовква подякував македонській стороні за дієву підтримку євроатлантичної стратегії нашої держави. Він відзначив важливість обміну досвідом між Україною та Північною Македонією щодо співпраці з Альянсом, а також щодо імплементації ПДЧ.

Окрему увагу під час розмови було приділено крокам обох держав у контексті протидії поширенню COVID-19. Співрозмовники наголосили на важливості відновлення туристичних потоків між Україною та Північною Македонією з урахуванням епідемічної ситуації та темпів вакцинації населення.