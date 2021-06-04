Ігор Жовква обговорив з радником Президента Румунії безпекову ситуацію на сході та євроатлантичну інтеграцію України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Румунії з європейських справ Леонардом Орбаном.

Сторони обговорили результати саміту НАТО, що відбувся 14 червня у Брюсселі. Ігор Жовква відзначив важливість підтвердження лідерами держав Альянсу того, що Україна стане членом НАТО і що План дій щодо членства є невід’ємною частиною цього процесу. Він подякував румунській стороні за сприяння в реалізації євроатлантичної стратегії нашої держави.

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в Чорному морі та ініціатив України, спрямованих на зміцнення безпеки в регіоні.

Леонард Орбан наголосив на незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності нашої держави з боку Румунії.

Заступник керівника Офісу Президента ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході України, акцентувавши увагу на регулярних порушеннях режиму припинення вогню та збереженні Росією численного військового контингенту вздовж українсько-російського кордону.

Ігор Жовква поінформував Леонарда Орбана про ініціативу Президента України щодо саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві. Він підтвердив запрошення від Володимира Зеленського на адресу Президента Румунії Клауса Йоханніса взяти участь у цьому заході.

Окрема увага була приділена реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква наголосив, що наша держава докладає дієвих зусиль задля досягнення стратегічної мети – вступу до Європейського Союзу. Відбувся обмін думками стосовно важливості надання європейської перспективи Україні та подальшої підтримки цієї ідеї з боку Румунії.

Також Ігор Жовква та Леонард Орбан обговорили плановані заходи двостороннього політичного діалогу та підтвердили взаємну налаштованість докладати зусилля задля врегулювання окремих чутливих питань українсько-румунських відносин.