Ігор Жовква обговорив з радником Президента Румунії безпекову ситуацію та євроінтеграційні прагнення України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Румунії з європейських справ Лумініцею-Теодорою Одобеску.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі та вздовж кордонів України. Він підкреслив важливість збереження в цьому зв’язку виваженої та скоординованої позиції міжнародних партнерів нашої держави, а також високо оцінив тверду підтримку України з боку Румунії.

«Щиро дякую офіційній владі Румунії за потужні заяви на підтримку України та відповідні активні зусилля наших румунських партнерів у межах ЄС і НАТО», – наголосив Ігор Жовква.

Було обговорено нинішню безпекову ситуацію в Чорному морі та ініціативи України, спрямовані на активізацію практичного співробітництва задля зміцнення безпеки в цьому регіоні.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації євроінтеграційної стратегії України. Дипломатичні радники обмінялися думками щодо важливості надання європейської перспективи Україні та фіксації підтримки цієї ідеї Румунією.

Ігор Жовква відзначив дієву підтримку Бухарестом євроатлантичних прагнень нашої держави. Було наголошено на важливості запрошення України на наступний саміт НАТО в Мадриді у 2022 році та фіксації за його результатами конкретних кроків задля подальшого наближення нашої держави до Альянсу.

Ігор Жовква та Лумініца-Теодора Одобеску обговорили стан опрацювання низки двосторонніх проектів, зокрема в галузі інфраструктури та прикордонного співробітництва.

Співрозмовники також позитивно оцінили взаємні кроки України та Румунії, спрямовані на пожвавлення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес.